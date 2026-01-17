なにわ男子の西畑大吾（29）が16日、都内で、20日スタートのMBS・TBS系「マトリと狂犬」のトークイベントに、細田善彦、向井理、品川ヒロシ監督と出席した。裏社会のリアルを描いた人気漫画が原作で、薬物の売人に転落した主人公が、麻薬取締官と警察のダブルスパイとなる話。西畑は「原作を読んで、地上波で大丈夫？と思いました」と言いつつ、「僕のイメージとはちょっと離れたような役なのかなと思ったので、こういう役を西畑