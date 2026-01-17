YouTuberのヒカルが2026年1月13日、公式YouTubeチャンネルにラーメン店の一日店員を務める動画を公開した。 （関連：【画像あり】ヒカル、無名時代からお世話になったラーメン店に恩返し） 一日店員として働くことになったラーメン店は、出身地である兵庫県姫路市に店舗を構えるべんてん屋。ヒカルはYouTuberになる以前の19歳頃から同店に足しげく通い、動画でも度々取り上げていた。上京後もその愛着は変