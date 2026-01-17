フェルスタッペンは新たなカラーリングを気に入っているようだ(C)Getty ImagesF1のレッドブルレーシングと姉妹チームのレーシングブルズが、新たに提携したフォードの創業地でもある米国・デトロイトで今季の体制発表会を合同で開催し、2026年型車のカラーリングを他陣営に先駆けて初披露した。【写真】明るい青色が基調レッドブルの今季型車「RB22」の全体像を捉えた車体上からのカットを見る昨季まではホンダ製のパワーユ