カーショーのWBC参戦に球界が沸いている(C)Getty Images百戦錬磨の名投手が再び闘志を燃やしている。現地時間1月15日、野球米国代表は、昨季限りで現役を引退した元ドジャースのクレイトン・カーショーが3月開催の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に電撃参戦すると発表。2008年から18年間でMLB通算223勝を挙げ、サイ・ヤング賞を3度、ナ・リーグMVPを1度受賞した37歳のレジェンド左腕が大会初参戦を決めた。【