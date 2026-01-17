10年国債利回り、2.160％まで上昇「意図せざる金融抑圧」状況を阻止できるか「金融抑圧」（financial repression）とは、名目金利を政策的に低く抑える一方で、インフレ率がそれを上回る状態を作ることだ。その結果、国債など政府債務の実質的な負担は軽減される一方で、国債を購入した家計などでは国債の価値が目減りする。こうして、家計や民間部門から政府へと資金が移転することになる。つまり、金融抑圧とは「増税のよう