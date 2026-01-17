【キーウ共同】ウクライナ政府は16日、同国交渉団が17日に米南部フロリダ州マイアミで米高官と協議すると表明した。ロシアとの戦闘終結後のウクライナに提供される「安全の保証」や復興に関する合意の調整が目的。ウクライナからはウメロフ国家安全保障・国防会議書記やブダノフ大統領府長官らが出席する。米側の出席者は不明。米ウクライナ首脳はスイス・ダボスで19〜23日に開かれる世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボ