ダービージョッキー大西直宏が読む「３連単のヒモ穴」――2026年の中央競馬も、はや３週目。１月18日には伝統の古馬重賞、Ｇ?日経新春杯（京都・芝2400ｍ）が行なわれます。同レースに対するイメージ、何かしら思い出があったりしますか。大西直宏（以下、大西）今年で73回目を迎えるのですね。それだけ歴史がありますから、１月に開催されるお馴染みの古馬ハンデ重賞といった認識が強いレースです。関西圏の重賞ということもあ