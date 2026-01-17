【漫画】本編を読む駅員が常時配置されていない“無人駅”。静かで寂れたイメージを持つ人がいるかもしれないが、『駅はあるうちに行け 全国無人駅ひとり旅』（小坂俊史/竹書房）では、それぞれの無人駅がさまざまな個性を持っていることを教えてくれる。本作は、鉄道ライターの「私」が全国の無人駅を巡る“無人駅コミック”だ。映画やドラマのロケ地として名高いJR予讃線・下灘駅、「日本一の秘境駅」と評されるJR室蘭本線・