今日はいったい、何の日でしょうか？知っていると、今日を特別な日に感じることができるかも…！「1月17日」今日は何の日？「1月17日」は、何の日でしょうか？ヒントは、1995年の震災をきっかけに生まれた日です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「おむすびの日」でした！1月17日は、「おむすびの日」です。ごはんを食べよう国民運動推進協議会