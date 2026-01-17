FRAY I.Dから、春の訪れを感じさせる2026年スプリングコレクション「PETAL BLOOM」が到着。モデル八木アリサさんを起用した最新ビジュアルとともに、WEB先行予約が2026年1月21日(水)12:00よりスタートします。花びらの重なりや春の光を思わせる軽やかな素材使い、洗練されたカラーパレットが、日常にそっと華やぎをプラス。都会的でフェミニンなFRAY I.Dらしい春の装いに注目です♡ 花びらから着想した春の世界