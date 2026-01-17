9人組ガールズグループTWICEのモモ（MOMO、29）が16日、自身のインスタグラムを更新。ウサギショットを投稿した。日本人メンバーのミナ（MINA、28）、サナ（SANA、29）と3人で結成するユニット「MISAMO」が2月4日に発売する日本1stアルバム「PLAY」のタイトル曲で先行配信された「Confetti」のミュージックビデオ撮影時の白ウサギコスチュームを公開。「MVみたあ？」とファンに問いかけ、着ぐるみのような衣装のままベンチで寝転ぶ