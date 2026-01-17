中国国家林草局は15日に開いた全国林業・草原事業会議で、中国の2025年の国土緑化面積が約846万6666ヘクタールに達したことを明らかにした。うち、造林・営林面積は356万3333ヘクタールで、草原改善面積は約492万6666ヘクタールだった。中国の森林率は25．09％、森林蓄積量は209億8800万立方メートルに達し、グリーン発展の基礎がさらに固められている。（提供/人民網日本語版・編集/KN）