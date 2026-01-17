ロシアのプーチン大統領とイスラエルのネタニヤフ首相は現地時間1月16日、電話会談を行い、中東情勢とイラン情勢について討議しました。プーチン大統領はロシアの立場を説明し、同地域の安定と安全を促進するため、政治的・外交的手段を講じるべきと主張しました。（提供/CRI）