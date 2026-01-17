目を疑うような“珍事”が反響を呼んでいる。大岩剛監督が率いるU-23日本代表は１月16日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝で、ヨルダンと対戦。延長戦を含む120分間で１−１、その後のPK戦を４−２で制し、セミファイナルに進出した。そのPK戦で、滅多にお目にかかれないシーンがあった。日本の２人目を託されたFW道脇豊のキックは、相手GKアブデル・ラーマン・アル・タラルガにセーブされる。だ