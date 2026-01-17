ラグビー・リーグワン1部の神戸に所属する選手やスタッフが17日、神戸市中央区の東遊園地で行われた「阪神淡路大震災1・17のつどい」に参加した。灯籠に点灯し、31年前に地震が発生した午前5時46分に黙とう。兵庫県宝塚市出身のFL福西隼杜（25）は「（地震発生時は）僕はまだ生まれていなかったけど（親族らから）揺れが怖かったというのは聞いてきました。ここに来る方々は直接、被害を受けられた方もいると思う。いろんな方