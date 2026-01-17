ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）米国代表が１６日（日本時間１７日）、フィリーズのブラッド・ケラー投手（３０）の代表入りを発表した。１９６センチの長身右腕ケラーは昨季カブスとマイナー契約で入団すると、セットアッパーとして自己最多の６８試合に登板し４勝２敗３セーブ、２５ホールド、防御率２・０７の好成績でカブスのポストシーズン進出に貢献。オフにフリーエージェント（ＦＡ）となって、フィリー