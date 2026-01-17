2026年1月14日、トリンドル玲奈が自身のインスタグラムで第1子の妊娠を発表し、穏やかな近況とともに喜びを伝えた。投稿には「お腹に小さな命を授かりました」という言葉が添えられ、温度のある報告に多くの視線が集まった。 秋ごろからは散歩や料理を楽しみながら、ゆっくりとした時間を大切に過ごしていたという。出産を間近に控えた今は期待と緊張が入り混じる時期だとしつつ、周囲への感謝と見守ってほしいという思いを率直に