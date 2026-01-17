NY株式16日（NY時間16:23）（日本時間06:23） ダウ平均49359.33（-83.11-0.17%） S＆P5006940.01（-4.46-0.06%） ナスダック23515.39（-14.63-0.06%） CME日経平均先物53835（大証終比：-225-0.42%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅安。本日はトランプ大統領の発言に市場は翻弄された。大統領は次期ＦＲＢ議長の最有力候補だったハセット国家経済会議（ＮＥＣ）委員長について、指