米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間06:30） 米2年債 3.595（+0.030） 米10年債4.227（+0.058） 米30年債4.837（+0.041） 期待インフレ率2.319（+0.019） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。本日の市場はトランプ大統領の２つの発言に翻弄。１つは、ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長には「現職に留まってほしい」との言及と、もう１つは、「グリー