【ニューヨーク＝木瀬武】１６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前日比８３・１１ドル安の４万９３５９・３３ドルだった。値下がりは２営業日ぶり。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長の選考に関連し、トランプ米大統領が有力視されてきた国家経済会議（ＮＥＣ）のケビン・ハセット委員長の起用に消極的な発言をしたため、市場の利下げ期待が後退した。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総