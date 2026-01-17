[1.16 U23アジア杯準々決勝 日本 1-1(PK4-2) ヨルダン ジッダ]圧巻のPKセーブ2本で、勝利に大きく貢献した。U-21日本代表はヨルダンとのPK戦で4-2の勝利。GK荒木琉偉(G大阪)が相手のPK1本目、そして勝利を決定づける4本目を止め切り、喜びを爆発させた。ヨルダン戦の前々日、練習後の取材に応えた荒木はPK戦について言及していた。「PK戦は得意だと思っている。来ても負けると思っていない。全然問題ない」。そう力を込めた2日