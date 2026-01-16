エルメス財団が、The 5th Floorのディレクター岩田智哉をゲスト・キュレーターに迎え、作曲家アンドリウス・アルチュニアンの日本初個展「Obol」を銀座エルメスで開催する。期間は、2月20日から5月31日まで。入場は無料となっている。【画像をもっと見る】アンドリウス・アルチュニアンは1991年、アルメニア／リトアニア生まれのアーティスト・作曲家。「聴く」ことのハイブリッドな形式、生活に根ざした知識や現代的な宇宙論