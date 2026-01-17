能登半島地震から2年。今なお行方不明の兄を捜す女性が、初めてカメラの前でその思いを語った。発生から丸2年を迎えた人々の葛藤を取材した。【写真を見る】2年間行方不明の兄、思いを初めてカメラの前で…今なお2人行方不明 能登半島地震2年2026年、元日の石川県輪島市。震災後、2度目の正月を迎えた。山本恵里伽キャスター「地震の発生によって大規模な火災が発生した輪島朝市。今は何もありません。ビルが倒壊していた場所は、