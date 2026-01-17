愛知県稲沢市で16日、住宅が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察によりますと、16日午後6時半ごろ、稲沢市矢合町の橋本真澄さん(77)の住宅で、近くに住む男性から「家の窓から火が見える」と119番通報がありました。消防車など9台が出動し火はおよそ2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅と離れ、計約150平方メートルが全焼しました。この火事で、焼け跡から性別の分からな