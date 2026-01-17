俳優のいしだ壱成が15日までにインスタグラムを更新。父・石田純一のデビュー前の写真を公開すると、ファンから「若っ！」「めちゃくちゃかっこいい」などの反響が寄せられた。【写真】“これはモテる”石田純一のデビュー前フォトいしだが「パパさん、Happy Birthday」と披露したのは14日に72歳の誕生日を迎えた父・純一の写真。投稿の1枚目はカメラに笑顔を見せる現在の石田の姿が、そして2枚目には20歳ごろの若々しい石田の