俳優の椎名桔平が15日、自身のインスタグラムを更新。突然のアフロヘア姿を披露し、ファンの間で反響を呼んでいる。【写真】椎名桔平、61歳の近影に驚きの声「若返ってる！」「30代ぐらいの人かと」椎名は投稿で「3月6日から踊ってます！お楽しみに」とコメント。映画『スペシャルズ』（3月6日公開）のオフショットとして、劇中でのアフロヘア姿を披露した。コメント欄には「どうしたその髪型」「びっくりしました」「ファ