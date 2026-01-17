中村倫也が主演する金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第1話が16日に放送され、2024年放送の連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合）に出演していた女優のハ・ヨンスが登場すると、ネット上には「別人みたい」「雰囲気違う!!」「全然キャラが違ってすごい」といった声が集まった。【写真】連続テレビ小説『虎に翼』に出演していたハ・ヨンス本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台にしたK‐POP版“