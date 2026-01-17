16日夜から17日未明にかけて、愛知と岐阜で住宅が焼ける火事が相次ぎました。2人が死亡したほか、子ども2人が安否不明です。 警察によりますと、16日午後6時半ごろ、愛知県稲沢市矢合町の住宅で火事があり、木造2階建て住宅と離れ計150平方メートルが全焼しました。 焼け跡から、1人の遺体が見つかりました。住人の橋本眞澄さん（77）と連絡が取れておらず、警察が身元を調べています。 16日午後8時ごろ、岐阜県大垣市荒