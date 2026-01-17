仙台空港アクセス線が全て普通列車にJR東日本と仙台空港鉄道は、2026年3月14日（土）に実施するダイヤ改正で、仙台〜仙台空港間で1往復だけ運転している快速列車を普通列車に変更します。これにより、仙台空港アクセス線は全て普通列車での運転となる予定です。【画像】これが「1往復しかない快速」の運行時刻です（ダイヤ改正前と改正後を比較）仙台空港アクセス線の快速列車は、仙台〜仙台空港間で名取のみに停車。長町、太