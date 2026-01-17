巨人に加入した則本。新天地では先発を務めるか(C)産経新聞社楽天から海外フリーエージェント（FA）権を行使した則本昂大が、巨人と契約を結んだことが発表された。当初、則本はメジャー挑戦を目指していたが断念し、国内球団への移籍を選択するなど、オフシーズンの動向が注目を集めていた。背番号は「43」。スポーツ各紙によれば、3年契約で総額は13億円になるという。 【関連記事】「本当に安定しているし、制球がいい」巨人