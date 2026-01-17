1月14日、高市首相が自民党と日本維新の会幹部に伝えた「衆院解散」。2月23日召集の通常国会冒頭での解散という異例の事態に日本が揺れる中、1月15日には立憲民主党の野田佳彦代表と公明党の斉藤鉄夫代表が会談をおこなった。【写真】衝撃…ホテルで風俗店女性を盗撮した元公明党県議「私党ではない」新党結成に原口元総務相が反発会談の内容は、両名が共同代表として“中道改革”を掲げる新党を結成するというもの。立憲民主