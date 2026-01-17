トップの危機感はなぜ伝わらないのか。写真はイメージ（写真：buritora/Shutterstock.com）「自分はちゃんと仕事をしている、悪いのは上層部だ」。低迷企業に蔓延するこの他責思考は、社長が「危機感を持て」と叫んだところで変わらない--。沈滞する組織を甦らせ、経営トップを務めた16年間で売上高を6倍にまで成長させた三枝匡氏（ミスミグループ本社名誉会長）が見つけた不振企業再生のポイントとは。（＊）本稿は『決定版 閉塞