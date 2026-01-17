｢”たのしい”で、そなえる。｣をコンセプトとした防災プロジェクト｢Jackery PLAY PARK｣の第一弾として、能登における被災地支援活動である “美味しい非常食”｢KNOTOメシ｣が発売になりました。今回は、｢KNOTOメシ｣の｢ノトムヤムクン｣を紹介します。実際に食べてみた感想をまじえながら紹介するので、参考にしてもらえると嬉しいです。 ”美味しい非常食” ｢KNOTOメシ｣って? 能登半島地震以降、継続的な被災地支援を行ってきた