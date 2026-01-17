ベテラン、中堅、初優勝した選手まで。女子プロのセッティングには、鹿又も驚く新しいトレンドがあった！ ※選手の成績やデータは2025年10月11日現在 飛ばし屋も人気シャフトにチェンジ 飛ばし屋の穴井のドライバーのシャフトは、今季前半は「べンタスブルー」を使用していたが、女子ツアーでの使用率の高い「スピーダーNXゴールド」にチェンジした。 UTの打球痕