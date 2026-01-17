大学入学共通テストが行われるこの週末は、天気が比較的穏やかですが、寒暖差が大きくなりそうです。今週後半は真冬なのに春のような暖かさの所が続出していますが、原因は上空の季節外れの暖かい空気です。きょうは、北海道や東北北部に冷たい空気に覆われますが、関東から西を中心に季節先取りの暖かい空気が残るでしょう。ただ、あすにかけてこの先は暖かい空気ではなく、冷たい空気が優勢になってきます。きょうの春の暖かさか