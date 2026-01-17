イランで反体制デモが続く中、イランの元皇太子でアメリカに亡命しているレザ・パーレビ氏が16日会見し、国際社会に対しイランへの圧力を強めるよう訴えました。イラン・パーレビ王朝レザ元皇太子「イラン国民は現地で断固たる行動をとっている。今こそ国際社会が全面的に加わる時だ」イラン革命で倒されたパーレビ王朝時代の元皇太子レザ・パーレビ氏は「イランの体制は必ず崩壊する」と訴え、イスラム革命防衛隊の指導部などを