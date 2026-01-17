16日午後2時15分ごろ、大分県玖珠町戸畑の住民男性（69）が「家の敷地内に不発弾のようなものがある」と玖珠署に届け出た。署によると、直径約15センチ、全長約50センチの1個を確認。陸上自衛隊が回収する。不発弾のようなものは、敷地内にある池の中に長年あったという。同じ地区の玖珠川河川敷では15日に不発弾1個が見つかっており、男性はこのことを知って署に届け出たという。（菊地俊哉、稲葉光昭）