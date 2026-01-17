大分県の日田ロータリークラブ（RC）は、日田中央RC、玖珠RC、台湾のRCなどと協力し、訪問入浴介護車を特定医療法人聖陵会に寄贈した。聖陵岩里病院の「訪問看護ステーションいわさと」で活用される。市によると、日田市にはこの十数年間、訪問入浴介護事業所がなく、九重町の事業所が利用されていた。利便性や交通費などの面で、高齢者ら利用者の負担となっていたという。訪問入浴介護の利用希望者は多いといい、日田RCは親睦