大分県日田市森林組合（井上明夫組合長）は16日、山の神安全祈願祭を同市田島の大原八幡宮で開いた。作業班員ら約130人が参加し、井上組合長らが玉串をささげて作業中の安全を祈願した。祈願祭終了後、同市庄手の組合本所で安全講習会も開いた。安全講習会では、井上組合長が「午（うま）年の運気にあやかって充実した年となるよう願っている。充実した仕事で一番大切なのは安全となる」とあいさつ。東京海上日動火災保険の担