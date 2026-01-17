第77回全国理容競技大会で熊本市の理容師、池田光貴さん（33）がレディスカットの部門で初優勝、挑戦10年目にして悲願の日本一に輝いた。熊本県勢として2人目の快挙に池田さんは「頂点に立てて光栄に思う。顧客に寄り添った接客で、培った技術を還元していきたい」と喜びを語った。池田さんは錦町出身。両親とも理容師として働く家庭で育ち、自然とこの道に進んだ。理容学校を経て、同市東区栄町の「CutClubFeel」に入社。