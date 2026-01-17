次期衆院選に向けて熊本2区の自民現職、西野太亮氏（47）が16日、熊本県庁で記者会見し、立候補することを正式表明した。西野氏は2期目。「もう若手とは言えない。国政の面でも、地元への貢献という意味でも戦力として戦っていかなければならない」と語った。国内の経済情勢について「順調だが、長期金利の上昇と物価高、その原因になっている円安が障壁になっている」と指摘。「その難しいハンドリングは自民党にしかできず、