2020年の熊本豪雨を受けて国が球磨川の支流の川辺川（熊本県相良村）に計画する国内最大の流水型ダム建設を巡り、球磨川流域全体の漁業権を持つ球磨川漁協（八代市）は16日、八代市で臨時総会を開いた。国が漁協に支払う約8億1200万円の漁業補償金について、配分案を作成する「補償金配分委員会」を設置する議案を可決した。臨時総会には議決権を持つ正組合員725人のうち48人が出席、528人が書面を提出。質疑では、ダムに反対