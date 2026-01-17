「110番の日」の10日、歌手で長崎県対馬市の赤米諮問大使でもある相川七瀬さんが、対馬南署の「一日警察署長」を務めた。相川さんは市内のショッピングセンターで来場者に啓発チラシを配り、110番の適切な利用を呼びかけた。署によると、昨年の管内の通報（暫定値）723件のうち、実際の出動は419件、電話などでの対応が304件だった。警察官の制服姿で松本晃彦署長から委嘱状を受け取った。来場者を前に相川さんは「皆さんの