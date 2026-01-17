被爆体験の継承や掘り起こしに取り組む長崎市の市民団体「長崎の証言の会」が、証言集「証言2025ナガサキ・ヒロシマの声」（汐文社）を出版した。1969年の創刊以来82冊目となる。山口響編集長（49）は「原爆に遭うとはどういうことなのか。読者には自分なりの理解を深めてほしい」と話した。今号は再録を含め、被爆者や家族証言者など12人分を掲載。戦時中、現在の長崎スタジアムシティ（同市幸町）付近にあった福岡俘虜（ふ