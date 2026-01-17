長崎県松浦市長選、市議選（定数15）は18日に告示される。市長選にはいずれも無所属で、3期目を目指す現職の友田吉泰氏（61）と新人で市議の大橋尚生氏（50）が立候補を表明しており、一騎打ちとなる見通し。過去2回が無投票当選だったため、12年ぶりの選挙戦となる。市議選には現職10、新人10の計20人が出馬する見込み。両選挙とも立候補の届け出は18日午前8時半〜午後5時、市役所市民ホールで受け付ける。投票は25日午前7