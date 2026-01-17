年に一度のプロバスケットボールの祭典「Bリーグ・オールスター」が16日、B1長崎ヴェルカの本拠地ハピネスアリーナ（同市幸町）で開幕した。3日間の日程で最終日の18日には、ファン投票で選ばれた選手らによるオールスターゲームがある。観戦チケットは既に完売しており、出島メッセ（同市尾上町）で無料のパブリックビューイング（PV）が行われる。長崎では初めての開催で、富樫勇樹選手（千葉）や渡辺雄太選手（同）など日本