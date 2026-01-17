長崎県大村市は16日、市の発注工事の設定金額にミスがあり、業者と結んだ契約を解除したと市議会全員協議会に報告した。昨年11月、浄水管理センターの照明を発光ダイオード（LED）化する工事の一般競争入札を行い、落札業者と約2574万円で契約。12月下旬に外部から指摘されて設計金額が56万円ほど低いことが発覚し、契約を解除した。市の算出ミスといい、園田裕史市長は「関係者には多大なるご迷惑をおかけした」と述べた。