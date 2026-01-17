長崎県島原市寺町の日蓮宗護国寺で16日、八幡大菩薩（ぼさつ）や兵主（ひょうず）大明神など30体の木像「三十番神」を開帳する大祈祷（きとう）会があり、県内外から大勢の参拝者が詰めかけた。三十番神は日替わりで、国や人々を守るとされる神々。中世以降、日蓮宗で重んじられるようになった。護国寺の三十番神は、江戸中期の島原藩主・松平忠俔（ただみ）が危篤の床で見た夢にちなんで作らせたと伝えられ、「よみがえりの三