佐賀県みやき町でかつて盛んだったハゼを原料にした製蝋（ろう）産業の歴史を振り返り、ハゼ文化の再生と継承を考える企画展「みやきのハゼ文化展」が16日、同町簑原の「風の館」で始まった。観覧無料で、30日までの会期中、町内で講演会やシンポジウム、ワークショップを開く。NPO法人「山田の風」（麻生恵理事長）と住民団体「中原の豊かな自然を守る会」（寺崎彪会長）が主催。麻生理事長によると、町内では江戸時代からハ