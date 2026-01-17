佐賀県嬉野市長選と同市議選（定数16）が18日に告示される。市長選にはいずれも無所属で、3選を目指す現職の村上大祐氏（43）＝自民推薦＝と、新人で市議の山口卓也氏（40）が立候補を予定している。市議選には現職15人、新人4人の計19人が準備を進めている。今年秋の嬉野新庁舎利用開始に伴って本庁業務が移転する塩田庁舎と周辺の活用策、西九州新幹線を軸にした持続的な観光振興、温泉資源の適正管理に向けた取り組みなどを